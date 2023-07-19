Знаменитости 19 июля 2023, 23:42 «Стало трудно дышать». Актрисе Бриджит Бардо вызвали спасателей Французской актрисе Бриджит Бардо вызвали спасателей из-за сильной жары Википедия

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Французской актрисе Бриджит Бардо понадобилась помощь спасателей из-за сильной жары. Они приехали в дом артистки в Сен-Тропе на юге Франции, сообщило издание Var-matin.

Актриса страдает из-за респираторных проблем, до этого она уже несколько дней жаловалась на самочувствие из-за сильной жары. О состоянии здоровья звезды французского кино рассказал ее муж Бернар д’Ормаль

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«Это было около 09:00, когда Брижит стало трудно дышать. Ее дыхание сильно участилось, но она оставалась в сознании. Как и все люди в определенном возрасте, она больше не может переносить жару. Такое случается, когда тебе 88 лет», — пояснил супруг артистки.

Бригаду спасателей вызвал сам д’Ормаль. Машина изначально приехала не на тот адрес. Но вскоре медики оказались рядом с Бриджит, они дали ей подышать кислородом и некоторое время оставались в доме, чтобы понаблюдать за ее состоянием.

Сейчас актриса уже пришла в себя, других затруднений со здоровьем у нее не выявили.

Ранее сообщалось, что легенда французского кинематографа Бриджит Бардо обратилась к главе Франции Эммануэлю Макрону с открытым письмом. Актриса обвинила политика в том, что он игнорирует страдания животных и людей.