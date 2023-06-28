Знаменитости 28 июня 2023, 15:18 Стало известно, за сколько Гарик Мартиросян снова готов выступать на корпоративах Mash: Гарик Мартиросян готов провести корпоратив за 120 тысяч евро РИА «Новости»

Читать 360tv в

Шоумен и в прошлом резидент Camedy Club Гарик Мартиросян возвращается к проведению корпоративов с сентября этого года. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Юморист прекратил выступать на частных вечеринках около полутора лет назад. Тогда он рассказывал, что пытается заниматься другими проектами: писать рэп и делать детское шоу. Теперь же Мартиросян готов вести корпоративы, правда при условии, если до мероприятия у него не будет предварительных встреч с заказчиком.

Реклама

За выступления на закрытых вечеринках артист просит 120 тысяч евро, если переводить деньги на счет, то это обойдется дороже. Организаторам придется доплатить еще 150 тысяч рублей за услуги автора для Мартиросяна, тот напишет юмористу сценарий. Еда и напитки выделены в отдельный прайс-лист. На эту статью потребуется потратить еще 100 тысяч рублей.

Ранее Мартиросян прекратил работу в Comedy Club на телеканале ТНТ. Свое решение он объяснил тем, что вырос из этой программы. Шоумен заявил, что сосредоточится на других проектах, на которые раньше просто не хватало времени.