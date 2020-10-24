Стало известно, уволят ли Бородину и Бузову из «Дома-2»

Ходили слухи, что с ними не будут продлевать контракт на следующий год, так как зрителям они уже не интересны. В пресс-службе телеканала эту информацию не подтвердили.

«Ольга Бузова и Ксения Бородина являются бессменными ведущими и ключевыми лицами телепроекта „Дом-2“ на протяжении многих лет. Телеканал ТНТ не планирует это менять», — рассказали на ТНТ.

Эксперт шоу «Бородина против Бузовой» Илья Саглиани также считает, что этого в любом случае не произойдет, так как невозможно даже представить шоу без них.

Ранее шоу «Дом-2» лишилось более 30 миллионов рублей. Неизвестные напали на яхту, на которой велись съемки проекта на Сейшельских островах.

Судно было пришвартовано для техобслуживания. Охраны на яхте по неизвестной причине не было.

Один из участников проекта заявил, что потолки на корабле были вскрыты «профессионально и со знанием дела». Злоумышленники вынесли дорогое оборудование — видеокамеры, каждая из которых стоит около 700 тысяч рублей. Из аппаратной, по словам еще одного участника шоу, они украли всю технику и компьютеры.