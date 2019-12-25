Стало известно, сколько стоит рекламный пост в Instagram Рудковской

По данным информагентства, на страницу Рудковской в Instagram подписано более двух с половиной миллионов человек. Продюсер выкладывает семейные видео, а также делится снимками со светских раутов. Кроме этого, в ее блоке есть и реклама.

Рудковская заверила, что она рекламируют лишь ту продукцию, которую испробовала сама. Отмечается, что недавно продюсер разместила новогоднее фото, где она запечатлена в голубом платье с прозрачным шлейфом.

«Фото, которые набирали больше всего в уходящем году, — это фото с ногами. Прошу заметить, мне 40 плюс, и я их не оголяю, а они слегка просвечиваются под платьем», — цитирует Рудковскую «Царьград».