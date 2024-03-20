Знаменитости 20 марта 2024, 19:01 Стало известно, сколько потеряла Юлия Высоцкая на бизнесе по доставке еды Shot: бизнес по доставке еды принес Юлии Высоцкой 8 миллионов рублей убытков РИА «Новости»

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Бизнес-проект 50-летней Юлии Высоцкой, связанный с инновационным методом доставки продуктов, принес значительные убытки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Идея стартапа заключалась в том, что специальная программа отслеживала запросы интернет-пользователей на тему еды и рецептов, после чего помогала подобрать необходимые продукты для реализации кулинарных идей через систему умных покупок и доставки.

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Несмотря на продвижение сервиса, проект не смог зарекомендовать себя на рынке. Уже в первый год работы в 2021 году Высоцкая понесла потери — 50 тысяч рублей. Затем ситуация лишь ухудшалась. В последующие годы убытки составили 3,76 миллиона рублей и 4,66 миллиона рублей соответственно, достигнув общей суммы в 8,42 миллиона рублей за три года.

Недавно Высоцкая приняла решение ликвидировать другую свою компанию, «Кулинарную студию». Убытки этого предприятия составили 4,7 миллиона рублей с 2019 по 2022 год. При этом задолженностей перед налоговой у компании не было.

Недавно у Юлии Высоцкой отсудили 40 тысяч рублей за снимки еды. Один из фотографов обнаружил свои работы на портале «Едим дома».