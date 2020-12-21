Стало известно, сколько получали Собчак, Бузова и Бородина на «Доме-2»

Так, Собчак за месяц платили более 100 тысяч долларов. Размер ее гонорара за год составлял более миллиона долларов. С ростом популярности Бузовой увеличилась и стоимость эфира ведущей. Если сначала она получала по пять тысяч долларов в месяц, то, став популярной, ведущая дошла до гонорара в 30 тысяч долларов в месяц. Бородиной в начале ее карьеры платили так же пять тысяч долларов в месяц. Теперь же ее месячный гонорар превышает два миллиона рублей.

Востребованность звезд «Дома-2» позволяет им зарабатывать хорошие деньги на рекламе. Бывшая участница шоу Алена Водонаева занимается блогингом и подкидывает СМИ инфоповоды. Реклама в ее блоге с 1,5 миллиона подписчиков стоит 100 тысяч рублей за одну публикацию. Боня получает за один пост на своей страничке с 3,5 миллиона подписчиков 150 тысяч рублей.