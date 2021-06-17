Стало известно, сколько Кудрявцева получала на «Муз-ТВ»

Экс-гендиректор «Муз-ТВ» Арман Давлетяров в рамках YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал, сколько денег телеведущая Лера Кудрявцева получала за свою работу на канале.

«Утро.ру» напомнило, что Кудрявцева около 11 лет вела ежегодные премии «Муз-ТВ». Давлетяров уточнил, что в последние годы за каждое мероприятие телеведущая получала порядка одного миллиона рублей. Отмечается, что в других передачах ее появление не оплачивалось столь высоко, поскольку это было связано с нехваткой средств.