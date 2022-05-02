Стало известно, сколько Киркоров потратил на свой день рождения

Филипп Киркоров с шиком и блеском отметил свой 55-летний юбилей. Народный артист РФ позвал 555 гостей и не поскупился на торжество, которое обошлось ему в 555 тысяч долларов. Об этом написал Telegram-канал «Курятник».

Киркорову 30 апреля исполнилось 55 лет. Как и подобает поп-королю, по случаю юбилея состоялся концерт в Кремлевском дворце, после этого которого именинник устроил афтепати в отеле The Ritz-Carlton. За блюда на столе отвечал ресторан La Marée.

Пригласили 555 человек. Внутрь пускали только по специальным медальонам, которые артист лично вручил каждому из списка. Закрытое пиршество открылось модным показом — Киркоров похвастался 55 любимыми нарядами.

Расходы на вечеринку составили 40 миллионов рублей. Гости тоже не экономили на подарках. Яна Рудковская подарила Киркорову сумму Louis Vuitton за 390 тысяч рублей. Еще одна новинка от модного дома досталась виновнику торжества от Валерии с Иосифом Пригожиным, которые раскошелились на 480 тысяч. А Ольга Бузова подарила неугасающей звезде шляпу за 290 тысяч.

С днем рождения Киркорова ранее поздравил и глава государства. Владимир Путин пожелал артисту новых творческих высот и вдохновения, писала «Газета.ru».