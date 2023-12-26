Эксклюзив 26 декабря 2023, 22:14 Стало известно, сколько Ивлеева получала за сотрудничество с МТС Источник «360»: МТС платил Ивлеевой 3 млн рублей в месяц РИА «Новости»

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Гонорар телеведущей Анастасии Ивлеевой, которая является амбассадором мобильного оператора МТС, составлял три миллиона рублей в месяц. Об этом «360» сообщил осведомленный источник.

Ивлеева попала под прицел СМИ из-за скандальной «голой» вечеринки, после которой многим звездам пришлось извиняться за свое поведение. У некоторых исполнителей сорвались концерты, поклонники начали массово сдавать билеты. Гонорары же Ивлеевой, по данным журналистов, на фоне скандала выросли вдвое. Но вскоре появилась информация, что некоторые компании разрывают с ней контракты.

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В частности, от сотрудничества с Ивлеевой отказались МТС и Тинькофф Банк. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Официально эту информацию пока не подтвердили. Однако с эфира сняли рекламу сотового оператора, в которой снималась блогер, а также ее убрали из рекламной юбилейной акции компании.

По данным источника «360», МТС платил блогеру три миллиона рублей ежемесячно.