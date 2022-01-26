Стало известно, сколько денег Волочкова потратила на отдых на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова провела отдых с новым возлюбленным Сергеем на Мальдивах. Женщина призналась, что на свою поездку потратила два миллиона рублей. Об этом сообщили Nation News.

Знаменитость пришла на съемку программы «Пусть говорят». Причиной визита послужил скандал в самолете, на котором балерина возвращалась с курорта. Тогда Волочкова отказалась надевать максу.

Во время трансляции балерина решила рассказать, сколько денег потратила на свою поездку. При этом Волочкова подчеркнула, что ей пришлось лететь эконом-классом, так как билеты на самолет сейчас очень дорогостоящие.

«Билеты нереально дорогие! Я прославила эти Мальдивы, можно сказать, а теперь я не могу туда попасть, потому что и цены выросли… Это дорогой элитный отдых!» — рассказала знаменитость.

При этом ведущий телешоу Дмитрий Борисов обратил внимание на тот факт, что возлюбленный Волочковой вовсе не потратил денег на поездку, а слетал за ее счет. Балерина призналась, что сама пригласила Сергея в поездку, и что доход мужчины никогда не играл для нее роли.