Знаменитости 21 ноября 2022, 11:13 Стало известно, сколько денег берут артисты за новогодние выступления Teleprogramma.pro: Гагарину и Агутина можно послушать в ресторане за 70 тыс. рублей

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В этом году новогодних корпоративов и частных концертов с участием звезд шоу-бизнеса станет на 30–50% меньше. Об этом Teleprogramma.pro рассказали менеджеры артистов и организаторы мероприятий. Журналисты узнали, за какую цену можно будет послушать звезд отечественной эстрады.

Например, Полина Гагарина и Леонид Агутин на Новый год выступают в ресторане «Турандот» в Москве. Цена за вход будет варьироваться от 70 до 110 тысяч рублей в зависимости от расположения столика.

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Послушать Григория Лепса, певицу Zivert и других артистов можно будет 1 января на «Жаркий Новый год» в «Крокус Сити Холле». Цена за билет начинается от 70 тысяч рублей.

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Звезды, которые решили на новогодние праздники улететь в ОАЭ, будут выступать в клубе «Театр». Купить билет на выступление Павла Воли, группы «Иванушки International», Артура Пирожкова и других звезд можно будет за 130 тысяч рублей.