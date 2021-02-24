Стало известно самочувствие Соломина, у которого нашли коронавирус

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о состоянии здоровья заразившегося коронавирусом Юрия Соломина. Об этом сообщил Life.ru.

Она рассказала, что худрук театра чувствует себя хорошо и его скоро выпишут.

«Мы так надеемся, до этого результаты тестов были отрицательные», — пояснила Михайлова.

Она уточнила, что после выписки Соломин планирует сразу приступить к работе в театре.

Соломин попал в больницу с коронавирусом 16 февраля. Инфекцию он перенес не в тяжелой форме.

Он известен по таким фильмам, как «Дерсу Узала», «Летучая мышь», «Блокада», «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить…» и «Хождение по мукам».

На месте худрука Малого театра он находится с 1988 года. Среди его режиссерских работ в театре стоит выделить спектакли «Ревизор», «Чайка», «Коварство и любовь», «Лес», «Таинственный ящик», «Три сестры», «Власть тьмы», «Бесприданница», «Молодость короля Людовика XIV» и «Женитьба».

Звание народного артиста СССР Соломин получил в 1988 году. На данный момент он принял участие в съемках 58 кинофильмов и телеработах.