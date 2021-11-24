Стало известно последнее желание Нины Руслановой
Артист Михаил Васьков: перед смертью Нина Русланова беспокоилась за дочь
Заслуженный артист России, друг актрисы Нины Руслановой Михаил Васьков рассказал NEWS.ru, что перед смертью Русланова беспокоилась за свою дочь Олесю Рудакову. Она просила знакомых помочь дочери с работой.
«Одним из последних переживаний Нины, которая уже болела, было переживание о дочери. Олеся сидит без работы, и Нина просила всех друзей и знакомых что-то для нее подыскать в кино или театре. Ситуация сейчас сложная, у многих проблемы с работой», — рассказал Васьков.
Дочь Нины Руслановой пошла по стопам матери, окончив актерский факультет ГИТИС. Однако ее актерская карьера ограничилась несколькими эпизодическими ролями. Некоторое время она работала кастинг-директором в кино.
Актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет 21 ноября. У нее долгое время были проблемы с сердцем.