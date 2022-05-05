Стало известно, почему Саманта Джонс не появилась в продолжении «Секса в большом городе»

Многих фанатов разочаровал тот факт, что в продолжении сериала «Секс в большом городе» отсутствовала полюбившаяся всем Саманта Джонс. Актриса Ким Кэтролл, которая исполнила ее роль, рассказала, почему же на самом деле персонаж не попал в продолжение. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Variety.

Создатели сериала пояснили, что Ким Кэтролл якобы отказалась принимать участие в съемках «И просто так». Еще до съемок сериала актриса признавалась, что готова отказаться от роли Саманты и двигаться дальше.

При этом вот уже несколько лет ходят слухи о том, что Кэтролл поссорилась с коллегой Сарой Джессикой Паркер, которая исполнила роль Кэрри Брэдшоу. Многие предположили, что именно это послужило причиной отсутствия Саманты в продолжении.

В действительности же все оказалось совсем не так. По словам Ким, создатели сериала даже не вышли с ней на переговоры.

«Меня никогда не просили участвовать в перезагрузке. Ранее я ясно выразила свои чувства по поводу возможного третьего фильма. Я узнала о съемках, как и все остальные — из соцсетей», — призналась актриса.