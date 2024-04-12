Знаменитости 12 апреля 2024, 11:25 Стало известно, почему Пугачева не усыновила внучатого племянника «МК»: певица Пугачева не усыновила внучатого племянника из-за дефицита времени Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Певица Алла Пугачева не стала усыновлять внучатого племянника после смерти ее брата Евгения. У артистки было недостаточно времени, чтобы заняться воспитанием еще одного ребенка, сообщил газете «Московский комсомолец» знакомый с ситуацией источник.

Он отметил, что у певицы было двое маленьких детей, а также насыщенная публичная жизнь. Это не позволяло ей уделять достаточно времени потенциальному приемному сыну.

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«У Аллы Борисовны много времени отнимали родные дети — на то время такие же маленькие, к тому же она вела жизнь публичной персоны и, конечно, не успевала в полной мере заниматься еще и третьим ребенком. Ей просто не хватало на него сил», — рассказал источник.

Кроме того, мальчику был необходим особый подход из-за непростого периода в жизни. Ребенок успел привязаться к тем, кто занимался его воспитанием после утраты семьи. У пары уже были свои взрослые дети, и они смогли найти возможность, чтобы посвятить время и силы еще одному ребенку.

По словам источника, у мальчика были прекрасные отношения с новыми родителями, которые его любили и заботились о нем. Именно эта привязанность стала решающим фактором для Пугачевой.

«Алла Борисовна ведь понимала, что делает выбор в пользу ребенка, даже если это решение и выглядело в чем-то непопулярным в глазах обывателей», — пояснил источник.

При этом племянник часто бывал в доме примадонны и дружил с ее детьми. Даже сейчас Пугачева материально помогает растить ребенка. Она отправляет на его воспитание около 200 тысяч рублей в месяц.