Стало известно, почему новость о беременности Меган Маркл вызвала скандал

Информация о том, в ближайшее время у герцога и герцогини Сассекских появится наследник всплыла во время бракосочетания принцессы Евгении. Ее такая ситуация возмутила. По словам журналистов, она испытала стыд и неловкость.

Как отмечает издание, Гарри и Меган планировали отправиться в путешествие по Австралии и Новой Зеландии. У них не было другой возможности рассказать о пополнении. 6 мая прошлого года в лондонской больнице Портленд Маркл родила сына, который получил имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Он стал седьмым в очереди на престол.

С 1 апреля Маркл и принц Гарри больше не являются членами британской королевской семьи. Звездная пара перебралась в США, чтобы начать новую жизнь и карьеру. О своем решении отказаться от статуса старших членов королевской семьи пара объявила зимой этого года.