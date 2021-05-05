Стало известно, почему Мартиросян ушел из шоу «Маска»

Продюсер телевизионного шоу «Маска» Юлия Сумачева объяснила, почему шоумен Гарик Мартиросян отказался занять кресло члена жюри во втором сезоне проекта. Об этом сообщило ИА Nation News.

«Гарик отказался принимать участие во втором сезоне шоу из-за коронавируса. Он очень волновался, что может заболеть и не хотел рисковать», — цитирует Сумачеву «ПолитЭксперт».

Она анонсировала выход третьего сезона, который появится в феврале следующего года. Остальных подробностей Сумачева раскрывать не стала.

25-летний азербайджанский певец Джони (Jony) стал победителем второго сезона «Маски». Он скрывался в костюме крокодила.

Артист признался, что мечтал попасть на этот проект. Он подчеркнул, что программа вдохновила его и придала уверенности в своих силах. Финал «Маски» прошел в минувшее воскресение на канале НТВ.

Победитель другого популярного телевизионного шоу «Голос» иеромонах Фотий рассказал, что больше не хочет участвовать в конкурсе певцов.

«Конкурсы с пением мне сейчас не нужны. Я сам себе все доказал. Доказал не то, что я молодец — победитель. А скорее понял свой уровень», — объяснил он.