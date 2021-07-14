Стало известно, почему дочь Елизаветы II выступала против свадьбы Меган Маркл и принца Гарри

Принцесса Анна, дочь Елизаветы II и ныне покойного принца Филиппа, выступала против заключения брака герцога и герцогини Сассекских. Об этом рассказало издание Express со ссылкой на слова писательницы Колин Кэмпбелл.

«Не женись на ней, она не подходит для этого! Она не подходит для нас, она не подходит для страны, она не подходит для работы», — процитировала Кэмпбелл слова Анны, сообщила «Политика сегодня».

По мнению принцессы, Меган Маркл просто хотела привлечь к себе внимание.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские поженились в 2018 году. Также известно, что дочь Елизаветы II и графиня Уэссекская Софи не общались с Гарри на похоронах принца Филиппа.