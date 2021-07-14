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    14 июля 2021, 16:05

    Стало известно, почему дочь Елизаветы II выступала против свадьбы Меган Маркл и принца Гарри

    Оксана Лавнюженко

    Принцесса Анна, дочь Елизаветы II и ныне покойного принца Филиппа, выступала против заключения брака герцога и герцогини Сассекских. Об этом рассказало издание Express со ссылкой на слова писательницы Колин Кэмпбелл.

    Стало известно, почему дочь Елизаветы II выступала против свадьбы Меган Маркл и принца Гарри

    «Не женись на ней, она не подходит для этого! Она не подходит для нас, она не подходит для страны, она не подходит для работы», — процитировала Кэмпбелл слова Анны, сообщила «Политика сегодня».

    По мнению принцессы, Меган Маркл просто хотела привлечь к себе внимание.

    Напомним, герцог и герцогиня Сассекские поженились в 2018 году. Также известно, что дочь Елизаветы II и графиня Уэссекская Софи не общались с Гарри на похоронах принца Филиппа.