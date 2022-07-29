Стало известно, почему Брэд Питт надел юбку на красную дорожку

Брэд Питт шокировал фанатов своим внешним видом. Он появился на красной дорожке в юбке, чем породил много мемов. Поклонники из России даже сравнили его образ с костюмом Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа». Модель и эксперт по стилю Ирина Моисеева рассказала, почему Питт выбрал именно такой наряд. Об этом сообщили «Дни.ру».

По словам самого актера, во время выбора образа он руководствовался исключительно комфортом и не обращал внимание на веяния моды. Однако на самом деле, отметила Моисеева, знаменитости не чужды стильные решения.

Эксперт пояснила, что подобный образ Питт выбрал не в первый раз. Ранее он уже примерял юбку на фотосессии Rolling Stone в 1999 году. Сейчас же с помощью подобного образа актер решил продемонстрировать татуировки и вызвать шоковый эффект у публики.

«Главное, подобрать подходящий вашему состоянию наряд, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно! Иногда меняться заставляют обстоятельства, а иногда необходимо измениться, чтобы повлиять на будущие события», — пояснила Ирина Моисеева.