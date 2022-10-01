Стало известно, почему Борис Моисеев перестал общаться со старшим братом | 360°

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Стало известно, почему Борис Моисеев перестал общаться со старшим братом

Kp.ru: Борис Мосеев оставил имущество друзьям из-за обиды на старшего брата

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Певец Борис Моисеев, ушедший из жизни 27 сентября, не оставил имущество родному брату Марксу Толкачу из-за обиды на него, полностью прекратив общение. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Коллега Моисеева рассказал о случае, когда живущий в Канаде Толкач прилетел в Москву на съемки шоу о Моисееве, не предупредив его об этом.

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«Борис обиделся не на это. Главным было то, что Маркс улетел обратно домой, даже не проведав младшего брата, хотя у него был домашний адрес Бори», — отметил он.

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После этого Моисеев отказался общаться с Толкачом, несмотря на уговоры концертного директора Сергея Гороха. На последнего артист переписал по договору ренты свою столичную квартиру.

Журналист Илья Саглиани озвучил другую точку зрения. По его мнению, Моисеев общался бы с братом, если бы захотел. Однако его самым близким человеком оставался Горох.

«Брат сейчас просто пиарится на имени Бориса, зарабатывая внимание к своей персоне. Сидит за рубежом и поливает всех грязью, говоря, что ему запрещали общаться с ним», — сказал Саглиани.

Похороны Моисеева пройдут 2 октября на Троекуровском кладбище.

Умер Борис Моисеев

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