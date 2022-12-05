Знаменитости 05 декабря 2022, 15:26 Стало известно, почему актриса Куварзина решила пойти учиться психоанализу ИА Nation News: пандемия повлияла на финансовое положение Куварзиной

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Российская актриса театра и кино, сыгравшая роль Насти в сериале «Воронины», Юлия Куварзина после пандемии коронавируса решила отучиться в институте на профессию психоаналитика. Об этом написало ИА Nation News.

Как выяснили журналисты, такое решение было принято не случайно. Во время пандемии коронавируса актриса начала испытывать серьезные финансовые трудности, оставшись без ролей. Кроме того, в тот год она потеряла свою сестру Ксению.

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В 2022 году Куварзина сообщила поклонникам, что успешно сдала экзамен в Московском институте психоанализа. Собирается работать актриса по новой профессии или нет, она не уточнила.

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