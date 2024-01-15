Знаменитости 15 января 2024, 06:02 Стало известно, от чего умер актер Александр Захаренков Причиной смерти каскадера Александра Захаренкова стал инсульт РИА «Новости»

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Актер и каскадер Александр Захаренков скончался вследствие отека мозга, который произошел из-за инсульта. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Гильдию каскадеров.

«Да, Захаренков умер, у него был инсульт», — рассказали коллеги артиста.

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По словам представителя гильдии Юлии, проблему не получилось выявить своевременно, что и привело к отеку мозга.

О смерти каскадера стало известно 14 января. Артисту было 38 лет. Он запомнился зрителям по ролям в фильмах «Боец. Рождение легенды», «Господа офицеры: Спасти императора», «Котовский», «Ненависть», «Марго. Огненный крест», СОБР и «Псевдоним: Албанец».

Также мужчина принимал участие в проектах «Я покажу тебе Москву», «Луч на повороте», «Геймеры», «Жена генерала» и других.

Помимо этого, Захаренков участвовал в создании картины «Балканский рубеж», вместе работал на съемочной площадке с актерами Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном во время работы над лентой «Тайны печати дракона».