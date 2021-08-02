Стало известно об улучшении в состоянии певицы МакSим

Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) остается стабильно тяжелым, но врачи фиксируют улучшения. Об этом в беседе с ТАСС заявила пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

Она пояснила, что врачи внимательно следят за состоянием певицы и периодически возвращают ее в сознание.

«Значительных изменений нет. Марина в стабильно тяжелом пока состоянии, хотя есть улучшения», — заявила Яна Богушевская.

Певица МакSим попала в больницу после выступления в Казани. Медики диагностировали у нее пневмонию с сильным поражением легких. Проведенные тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.

По неподтвержденной информации, объем инфицирования легких у певицы постоянно увеличивался. По последним данным, поражение охватило до 75% дыхательной системы. Для облегчения состояния МакSим подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, после этого ее ввели в медикаментозную кому.

Лечащие врачи заявили, что посетить МакSим нельзя. С 23 июня, когда певица попала в больницу, она находится в реанимации. Кроме того, все отделения лечебного учреждения — это красная зона, поэтому близкие и родственники могут передать пациентам только вещи и посылки.