Знаменитости 27 июля 2023, 22:38 Стало известно об ухудшении состояния Аллы Пугачевой в Юрмале «КП»: Пугачеву в Юрмале не могут поднять с постели, ее состояние ухудшилось РИА «Новости»

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После переезда в Юрмалу из Израиля месяц назад певица Алла Пугачева не появлялась на публике, она даже не приехала на музыкальный фестиваль своей близкой подруги Лаймы Вайкуле. Предположительно, состояние Примадонны ухудшилось, написала «Комсомольская правда».

Публика весь июль муссирует слухи о сильно сдавшей Пугачевой. Предполагают, что певица плохо пережила перелет из Израиля в Латвию из-за проблем с сердцем. Примадонна пропустила церемонию открытия фестиваля Вайкуле, что породило еще больше слухов.

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СМИ написали, что Пугачеву не могут поднять с постели из-за резкой слабости. Рядом с ней находится муж и дети. Недавно в Юрмалу прилетела старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте. Артистка прервала европейские каникулы с мужем и дочкой ради встречи с матерью.

Пугачева проводит лето в Латвии на своей любимой вилле «Марта», которая принадлежит бывшему кавалеру Ксении Собчак, американскому миллионеру Александру Шусторовичу. Предыдущий владелец особняка продал его за 600 миллионов рублей.