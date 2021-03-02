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    02 марта 2021, 17:39

    Стало известно об истории названия фильма «Женщина, которая поет»

    Полина Петрова

    Во вторник, 2 марта, создатели фильма «Женщина, которая поет» отмечают 42 года со дня, когда состоялась его премьера, написало ИА Nation News.

    Стало известно об истории названия фильма «Женщина, которая поет»

    Идея снять эту картину принадлежит композитору Александру Зацепину и поэту Леониду Дербеневу. Режиссером фильма стал Александр Орлов. Лента рассказывает о жизни молодой певицы Анны Стрельцовой. Героиня как любая девушка мечтает о любви и семье.

    Сперва на главную роль утвердили актрису Валентину Игнатьеву. В тот момент она являлась солисткой оркестра Леонида Утесова и ВИА «Веселые ребята». Когда начались пробы фильма, Алла Пугачева узнала об этом и попросила, чтобы и ей дали возможность поучаствовать в проекте. Руководству «Мосфильма» показали два варианта роликов. Выбор пал на знаменитую певицу.

    Во время создания картины Пугачева обратила внимание на стихотворение балкарского поэта Кайсына Кулиева. Произведение понравилось певице, и она сделала из него песню. Алла Борисовна переписала слова «…женщина, которую люблю» на «…женщина, которая поет». Так и назвали одну из культовых картин времен СССР.