Стало известно об истории названия фильма «Женщина, которая поет»

Во вторник, 2 марта, создатели фильма «Женщина, которая поет» отмечают 42 года со дня, когда состоялась его премьера, написало ИА Nation News.

Идея снять эту картину принадлежит композитору Александру Зацепину и поэту Леониду Дербеневу. Режиссером фильма стал Александр Орлов. Лента рассказывает о жизни молодой певицы Анны Стрельцовой. Героиня как любая девушка мечтает о любви и семье.

Сперва на главную роль утвердили актрису Валентину Игнатьеву. В тот момент она являлась солисткой оркестра Леонида Утесова и ВИА «Веселые ребята». Когда начались пробы фильма, Алла Пугачева узнала об этом и попросила, чтобы и ей дали возможность поучаствовать в проекте. Руководству «Мосфильма» показали два варианта роликов. Выбор пал на знаменитую певицу.

Во время создания картины Пугачева обратила внимание на стихотворение балкарского поэта Кайсына Кулиева. Произведение понравилось певице, и она сделала из него песню. Алла Борисовна переписала слова «…женщина, которую люблю» на «…женщина, которая поет». Так и назвали одну из культовых картин времен СССР.