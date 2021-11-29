Стало известно о желании Градского экстремально похудеть

Александр Градский за несколько месяцев перед кончиной признавался в желании сбросить 40 килограммов. Об этом композитор рассказывал в беседе с журналистом Евгением Додолевым, сообщил сайт News.ru.

Планы похудеть появились у Градского вскоре после того, как его пригласили на съемки юбилейного сезона шоу «Голос». Согласившись в очередной раз занять кресло наставника, музыкант решил, что ему нужно радикально сбросить вес.

«Мне надо обязательно похудеть на 40 килограммов. Я обязан похудеть, вариантов никаких нет. Сниматься буду», — процитировало издание слова Градского.

Композитор в той же беседе делился своей радостью от того, что его трехлетний сын Иван впервые начал четко выговаривать слово «папа». Градский рассчитывал, что уже скоро его младший ребенок начнет разговаривать.

Народный артист России Александр Градский умер 28 ноября. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Композитору было 72 года. Церемония прощания с музыкантом состоится 1 декабря в театре «Градский Холл».

Первый канал ранее сообщил, что не будет прерывать шоу «Голос» из-за смерти Градского. В эфире покажут два выпуска, снятых с его участием.