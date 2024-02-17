17 февраля 2024, 19:24
Стало известно о тревожном состоянии Панкратова-Черного
Shot: проблемы с легкими обострились у Панкратова-Черного после переломов
У известного актера Александра Панкратова-Черного усугубились проблемы с легкими после перелома шести ребер. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации источника, при нагрузке у артиста синеет кожа, из-за сильной одышки он не может лежать.
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Также у Панкратова-Черного в ходе компьютерной томографии обнаружили доброкачественную опухоль печени и признаки хронического холецистита.
При этом сам актер сообщил, что успешно восстанавливается после полученных травм и не переживает из-за отмены концертов.
В начале недели стало известно, что Панкратов-Черный случайно упал и сломал себе ребра. Он отмечал в социальной сети, что намерен восстановиться к 1 марта и дать спектакль в Казахстане.
В ряде СМИ появлялись сообщения об инфаркте у актера, однако его супруга Юлия Монахова в беседе с «360» их опровергла.
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