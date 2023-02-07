Знаменитости 07 февраля 2023, 11:18 Стало известно о тяжелом состоянии госпитализированного Николая Сванидзе Союз журналистов Москвы подтвердил диагноз госпитализированного Николая Сванидзе РИА «Новости»

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Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщил, что журналист, правозащитник Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Пока все то же самое, никаких новых данных. Отек легких», — сказал он.

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О госпитализации Сванидзе стало известно накануне. Источник «360» рассказал, что журналиста положили в больницу с пневмонией, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Позже эту информацию подтвердил бывший председатель СПЧ Михаил Федотов. По его словам, врачи оценили состояние Сванидзе, как тяжелое.

Тем временем врачи Коммунарки до последнего боролись с гангреной ноги олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Однако 6 февраля им все же пришлось ампутировать левый голеностоп. Спортсмен вот уже почти месяц, как находится в больнице. Ему также поставили диагноз — пневмония.