Стало известно о тайной свадьбе брата Кейт Миддлтон

Младший брат герцогини Кембриджской решил сыграть тайную свадьбу со свей избранницей Ализе Тавене 11 сентября. Его главным условием было отсутствие журналистов и папарацци. Об этом сообщило ИА Nation News.

Новостью о том, что прошла церемония бракосочетания, Джеймс Миддлтон поделился в аккаунте в Instagram. Он отметил, что очень счастлив своим новым статусом мужа.

«Вчера я женился на любви всей моей жизни. <…> Невозможно описать словами, насколько я счастлив», — подписал снимок бизнесмен.

Информации о возлюбленной Джеймса в Сети практически нет. Лишь известно, что она является француженкой. Свое бракосочетание пара решила провести на Лазурном берегу в деревне Борм-ле-Мимоза. Кого пригласили на торжество — неизвестно. Предполагается, что герцоги Кембриджские присутствовали на мероприятии.

Брат Кейт ранее рассказывал, что свадьба должна была состояться еще в прошлом году. Однако из-за пандемии коронавируса церемонию пришлось перенести.