Стало известно о стабилизации состояния пострадавшей при пожаре певицы Хлебниковой

Марина Хлебникова, которая серьезно пострадала при пожаре в собственной квартире, постепенно приходит в себя. Ее состояние стабилизируется. Об этом сообщил директор певицы Данила Прайс в Instagram.

«Вчера были у Марины, состояние стабилизируется, она находится под наблюдением врачей, которые делают все максимально возможное для ее скорейшего восстановления», — написал Прайс.

Он пообещал держать подписчиков в курсе состояния Хлебниковой и призвал не верить вбросам в СМИ о том, что случилось с певицей и в каком она сейчас состоянии.

Накануне СМИ сообщили, что Хлебникова получила серьезные ожоги век, поэтому врачи сейчас борются за ее зрение.

Пожар вспыхнул в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве в ночь на 18 ноября. Ее привезли в тяжелом состоянии в ожоговую реанимацию, ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Официальной информации о причине ЧП в доме певицы пока нет.