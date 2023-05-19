Знаменитости 19 мая 2023, 00:32 Стало известно о состоянии здоровья ушедшего с экранов Александра Маслякова «7Дней»: поводов для беспокойства о здоровье телеведущего Александра Маслякова нет РИА «Новости»

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Поклонники КВН забили тревогу — они обеспокоились состоянием здоровья легендарного телеведущего программы Александра Маслякова. Источник издания «7Дней» сообщил, что шоумен чувствует себя нормально.

Масляков перестал появляться на публике год назад, когда перестал вести КВН. Пользователи Сети предположили, что 81-летний ведущий откровенно «сдал», поэтому покинул информационное пространство, однако никто из его близкого окружения не смог подтвердить эти данные.

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«В пресс-службе телевизионного творческого объединения „АМиК“ („Александр Масляков и Компания“) заверили, что нет поводов для беспокойства о здоровье мэтра Александра Васильевича», — рассказал источник издания.

В феврале 2022 года бессменный ведущий КВН сообщил, что заболел ковидом, из-за чего пропустил несколько игр. Вместо него их провел Валдис Пельш, однако постоянную замену мэтру так и не нашли. В конце ноября Маслякову исполнился 81 год, с днем рождения его поздравили актриса Ольга Картункова, юморист Андрей Рожков и другие.