Стало известно о состоянии заболевшего COVID-19 Александра Ширвиндта

«Александр Анатольевич был госпитализирован в понедельник в больницу с коронавирусом в легкой форме, чувствует себя нормально. Возможно, в ближайшее время его выпишут», — приводит агентство слова собеседника.

Сын актера Михаил Ширвиндт сообщил на своей странице в Instagram, что «все, слава Богу, нормально». Он рассказал и о здоровье матери Натальи Белоусовой, которая находится вместе с мужем в больнице.

«У папы этот жуткий COVID, но в очень легкой форме, температура небольшая, легкий кашель, у мамы вообще бессимптомно. В принципе, с такими симптомами лечатся дома. Но учитывая, что возраст уже значимый, решили поместить их в больницу, где они получают все необходимые терапевтические услуги», — поделился новостями о родителях сын Ширвиндта.

Источник сообщил «360», что Александр Ширвиндт попал в больницу днем 23 ноября. Тест на коронавирус у него положительный. Диагноз «вирусная пневмония неуточненная». 86-летнего актера привезли на лечение с дыхательной недостаточностью.