21 июня 2023, 19:47
Стало известно о состоянии потерявшего сознание после спектакля актера Никиты Зверева
Сестра актера Зверева рассказала о самочувствии брата после потери сознания в Москве
Актера театра и кино Никиту Зверева госпитализировали после потери сознания, перед этим у него был спектакль. Сестра артиста Кристина рассказала «360», что он потерял сознание от усталости.
«На здоровье Никиты сказалось сильное переутомление. Сейчас с братом все в порядке, он чувствует себя хорошо. Отсыпается и готовится к спектаклям», — сказала она.
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По словам собеседницы издания, она не видела, что случилось с братом, поэтому более подробно не может прокомментировать произошедшее.
По данным Telegram-канала Shot, 49-летний артист сыграл в постановке в Московском театре комедии, а потом зашел в магазин, где упал без сознания в судорогах. Прибывшие врачи оказали ему первую помощь, у Зверева диагностировали проблемы с памятью.
Сам актер объяснил, что в последний месяц из-за работы очень мало спал, также у него были проблемы с давлением. От госпитализации Зверев отказался.
Российским зрителям Никита Зверев известен по ролям в фильмах «Мистер нокаут», «Бой с тенью», «Грозовые ворота» и другие.
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