Стало известно о состоянии певицы Марины Хлебниковой

Состояние пострадавшей после пожара певицы Марины Хлебниковой стабилизировалось, но восстановление артистки займет достаточно долгое время. Об этом написали представители исполнительницы на ее странице в Instagram.

Авторы сообщения призвали поклонников певицы не верить слухам, которые не имеют под собой никаких оснований. В обращении к журналистам представители певицы призвали уважать частную жизнь ее близких, которые отказываются от комментариев.

«Скажем основные тезисы: Марина дышит сама (не ИВЛ, ни искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем. Полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым», — говорится в сообщении.

Сейчас к певице пускают только членов семьи. Друзей и посторонних лиц к палате не подпускают.

Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире на Ратной улице в Москве. В тяжелом состоянии ее доставили в ожоговое отделение НИИ имени Склифосовского. По неподтвержденным данным, артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.