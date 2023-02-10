Знаменитости 10 февраля 2023, 22:31 Сванидзе стало хуже Глава СЖР Соловьев: Сванидзе в крайне тяжелом состоянии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экс-член Совета по правам человека при президенте России Николай Сванидзе находится в крайне тяжелом состоянии. У него проблемы с легким и сепсис, сообщил РИА «Новости» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Он признался, что не знает подробностей о состоянии здоровья Сванидзе. Но журналист продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии.

Реклама

«Подключен к разным специальным аппаратам. Проблемы и с легкими, и с сепсисом», — отметил Соловьев.

Реклама

О госпитализации Сванидзе стало известно 6 февраля. Изначально у журналиста обнаружили отек легких.

Источник «360» сообщал, что его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Также медики диагностировали у Сванидзе пневмонию. По данным собеседника «360», во время госпитализации отек легких у журналиста спал. Но его состояние все равно оценивали как тяжелое.

В среду, 8 февраля, бывший член СПЧ Игорь Каляпин сообщил РИА «Новости», что правозащитника вывели из искусственной комы.

Николай Сванидзе до конца прошлого года входил в состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.