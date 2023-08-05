Знаменитости 05 августа 2023, 22:27 Стало известно о состоянии Лады Дэнс после аварии Директор Пудовкин: после ДТП певица Лада Дэнс находится в состоянии средней тяжести РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певица Лада Дэнс находится в состоянии средней степени тяжести после ДТП с участием трех автомобилей в Подольске. Об этом рассказал концертный директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин в комментарии «Газете.ру».

«Действительно, произошло достаточно серьезное ДТП. Был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС. Госпитализация в Институт микрохирургии мозга. Состояние оценивается как средней степени тяжести», — сказал Пудовкин.

Реклама

По его словам, произошло достаточно серьезное ДТП.

Концертный директор певицы подтвердил, что артистка возвращалась домой с корпоративного выступления. Он выразил надежду на то, что с артисткой все будет хорошо. Также Пудовкин выразил благодарность медицинским и оперативным службам, которые, как отметил директор Лады Дэнс, быстро подключились.

О том, что Лада Дэнс попала в ДТП стало известно вечером 5 августа. Как сообщали СМИ, авария произошла на трассе М-2. В одной из трех столкнувшихся машин находилась певица. Онп получила травму головы, указывали источники журналистов. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте ДТП работают экстренные службы.