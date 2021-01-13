Стало известно о состоянии госпитализированной Лии Ахеджаковой

«Лия Меджидовна по-прежнему в больнице. Состояние ее стабильное, лежит в обычной палате», — передает РИА «Новости» слова директора театра Игоря Попова.

Тем не менее остается неизвестным, когда ее будут выписывать. Два дня назад представитель Ахеджаковой Ефим Спектор сообщил, что она чувствует себя хорошо.

После того, как у 82-летней актрисы подтвердили COVID-19, у нее обострились хронические заболевания.

Недавно коронавирусом заразился художественный руководитель юмористического тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Накануне медики вывели его из медикаментозного сна.

Также из больниц уже выписали Александра Ширвиндта и Олега Басилашвили, за состоянием Василия Ланового пока еще наблюдают. Кроме того, с коронавирусом была госпитализирована Алиса Фрейндлих.