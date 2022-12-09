Эксклюзив 09 декабря 2022, 13:07 Стало известно о состоянии госпитализированного Бедроса Киркорова Пресс-секретарь Филиппа Киркорова заявила, что с отцом артиста все хорошо РИА «Новости»

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Сообщения о том, что народный артист России Бедрос Киркоров попал в реанимацию, не соответствуют действительности. Об этом «360» сообщила пресс-секретарь его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

Она подчеркнула, что когда увидела информацию в СМИ, то сильно испугалась и тут же связалась с главным врачом, который эти данные не подтвердил

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«Разговаривала с Бедросом и главным врачом. Все хорошо. Сообщения о реанимации опровергли», — заявила Успенская.

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Она добавила, что Филипп пока не может навестить отца. Из-за увеличения числа заболевших гриппом врачи ограничили визиты в больницы.

Это не первая госпитализация Бедроса Киркорова в 2022 году. В апреле после перенесенной коронавирусной инфекции артист попал в больницу с сердечной недостаточностью. Тогда врачи перевели его в реанимацию.