Стало известно о состоянии актера Вячеслава Воскресенского после инсульта

Актер Вячеслав Воскресенский на данный момент находится в больнице. Полтора месяца назад мужчина пережил инсульт. Сейчас медики оценивают его состояние как тяжелое. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на портал E1.RU.

Знаменитости провели плановую операцию в Екатеринбурге. Его родственники рассказали, что на данный момент актер не может даже самостоятельно питаться.

«Он парализован, нуждается в процедурах. Его откачали, но реабилитация нужна в другом месте. Перевозить отказываются. По закону, если человек не самостоятельный, ему должны предоставить автомобиль», — рассказал знакомый актера.