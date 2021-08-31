Стало известно о смерти племянника Шэрон Стоун из-за отказа органов

Американская актриса Шэрон Стоун сообщила о смерти своего 11-месячного племянника в Instagram-аккаунте. Малыш умер из-за отказа органов. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на издание Page Six.

Несчастный случай произошел в понедельник, 30 августа. Звезда Голливуда опубликовала видео с мальчиком, чтобы почтить его память. На нем видно, как младенец, одетый в подгузник и рубашку с цветочным принтом, улыбается. На заднем фоне играет трек британского рок-музыканта Эрика Клэптона «Tears In Heaven».

«Ривер Уильям Стоун. 8 сентября 2020 года — 30 августа 2021 года», — подписала она пост.

Ранее стало известно о смерти другого племянника Шэрон Стоун. В 2014 году скончался 22-летний Колин Стоун в своем доме в Голливуде. Причиной стала передозировка тяжелых наркотиков.