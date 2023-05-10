Знаменитости 10 мая 2023, 13:34 Стало известно о смерти петербургского музыковеда Людмилы Ковнацкой Людмила Ковнацкая скончалась в возрасте 82 лет

Читать 360tv в

Сотрудники «Музыкальной академии» в Петербурге сообщили о смерти доктора искусствоведения, профессора Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Людмилы Ковнацкой. Об этом написали «Невские новости».

Музыковед скончалась 9 мая в возрасте 82 лет. Она работала ведущим сотрудником Российского института истории искусств, а также возглавляла региональное отделение Международного музыковедческого общества.

Реклама

В 1993 году ей присвоили звание «ученый года».