Знаменитости 13 февраля 2023, 17:58 Стало известно о смерти народного артиста России Евгения Шокина

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Пресс-служба Театра драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского сообщила о смерти народного артиста РФ Евгения Шокина. Ему было 78 лет, написали «Известия».

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса также выразило соболезнования родственникам и друзьям актера.

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«Своим примером он доказывал, что маленьких ролей не бывает, а спектакли, где артист играл главные роли, были настоящим театральным праздником», — говорится в сообщении.

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За 46 лет работы Шокин успел сыграть более 200 ролей. В 1999 году он получил звание народного артиста.