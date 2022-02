Стало известно о смерти лидера рок-группы Procol Harum Гэри Брукера

На 77-м году жизни скончался лидер группы Procol Harum Гэри Брукер. По предварительной информации, у музыканта было онкологическое заболевание, написало РИА «Новости».

«С глубочайшим сожалением мы должны объявить о смерти 19 февраля 2022 года Гэри Брукера, обладателя ордена Британской империи, певца, пианиста и композитора Procol Harum, яркого, незаменимого лучика в музыкальной индустрии, — процитировало ИА Nation News слова участников группы Procol Harum.

Многие знают Гэри Брукера как автора песен A Whiter Shade of Pale, Something Following Me и Wish Me Well.