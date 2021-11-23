Стало известно о смерти американского поэта Роберта Блая

Дочь американского поэта, переводчика и прозаика Роберта Блая сообщила в соцсетях о его смерти. Она отметила, что ее отец ушел из жизни в возрасте 94 лет после 14-летней борьбы с деменцией. Об этом сообщило издание The Guardian.

«Отцу не было больно. Вокруг него собралась вся семья, разве могло быть лучше?» — процитировала «Газета.ru» слова дочери Блая.

Роберт Блай начал писать стихи еще в 1940-м году после службы в армии. В 1960-е он активно выступал против войны во Вьетнаме, а в 1968-м году пожертвовал денежную часть Национальной книжной премии тем, кто сопротивлялся призыву на службу. У поэта остались дети Мэри, Бриджет, Ной и Мика, приемная дочь Уэсли Дутта и девять внуков.