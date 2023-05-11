Знаменитости 11 мая 2023, 12:56 Стало известно о смерти актрисы Джэклин Зимен Deadline: Джэклин Зимен умерла в возрасте 70 лет

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На 71-м году жизни скончалась актриса Джэклин Зимен, исполнившая роль Бобби Спенсер в сериале «Главный госпиталь». Об этом написало издание Deadline.

Продюсер «Главного госпиталя» Фрэнк Валентини в социальных сетях сообщил, что Зимен была настоящим профессионалом, и что с ней было приятно работать, рассказали «Народные новости».

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Причина смерти актрисы не раскрывается.

Джэклин Зимен была пять раз номинирована на премию «Эмми» за роль Бобби Спенсер.