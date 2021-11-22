Стало известно о смерти актера Джои Моргана

Режиссер Кристофер Лэндон сообщил о смерти главного актера фильма «Скауты против зомби» Джои Моргана. Артист умер в возрасте 28 лет. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Twitter кинематографиста.

«Он был тихий, забавный, умный, вдумчивый. Когда включалась камера, от него было не оторвать взгляд. Новость о его смерти разбивает сердце. Для меня честь знать его», — написал в своем аккаунте Лэндон.

Представитель Моргана также подтвердил его смерть журналистам. Однако он не стал разглашать причину, а также попросил представителей СМИ оставить в покое родственников, которые сейчас оплакивают дорогого для них человека.

Свою главную роль в «Скаутах против зомби» Морган получил в 2015 году. После он играл в «Компадре», во «Взрослых играх» и в фильме «Макс Перезарядка и Бластеры Пустоты».