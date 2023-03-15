Знаменитости 15 марта 2023, 15:08 Стало известно о смерти 22-летнего актера Ильи Князева Илья Князев скончался после продолжительной болезни

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В возрасте 22 лет скончался актер Амурского театра драмы Илья Князев. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на Telegram-канал учреждения культуры.

Сообщается, что артист долгое время лечился от тяжелой болезни.

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Князев был задействован в таких постановках как «Сюжет для небольшого рассказа», «Ромео и Джульетта», «Как три богатыря Новый год спасли».

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