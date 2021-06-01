Стало известно о самочувствии актера Александра Збруева

Советский и российский актер Александр Збруев находится дома. В театре «Ленком» уточнили, что народный артист РСФСР чувствует себя нормально.

Директор театра Марк Варшавер рассказал РИА «Новости», что 83-летний артист пройдет плановое лечение амбулаторно.

«Александр Збруев сейчас дома, чувствует себя нормально. Я только что с ним разговаривал по телефону», — подчеркнул Варшавер.

Ранее источник рассказал, что Збруеву понадобилась помощь медиков. Он отказался от бесплатной госпитализации и уехал на платной скорой. У актера сильно поднялось давление.

В больницу, сообщали в «Ленкоме», он отправился для планового обследования.