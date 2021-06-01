01 июня 2021, 00:43
Стало известно о самочувствии актера Александра Збруева
Советский и российский актер Александр Збруев находится дома. В театре «Ленком» уточнили, что народный артист РСФСР чувствует себя нормально.
Директор театра Марк Варшавер рассказал РИА «Новости», что 83-летний артист пройдет плановое лечение амбулаторно.
«Александр Збруев сейчас дома, чувствует себя нормально. Я только что с ним разговаривал по телефону», — подчеркнул Варшавер.
Ранее источник рассказал, что Збруеву понадобилась помощь медиков. Он отказался от бесплатной госпитализации и уехал на платной скорой. У актера сильно поднялось давление.
В больницу, сообщали в «Ленкоме», он отправился для планового обследования.