13 марта 2023, 20:11
Стало известно о риске остановки сердца у Костомарова при новой ампутации
«Известия»: сердце фигуриста Костомарова может не выдержать новой ампутации
Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову якобы нужна новая ампутация конечности, однако организм фигуриста не готов к очередному оперативному вмешательству. Об этом написали «Известия» со ссылкой на источник.
Сейчас спортсмен не может дышать самостоятельно и находится на аппарате ИВЛ. В случае ампутации руки есть риск, что сердце Костомарова остановится.
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По словам врачей, он сильно похудел, не может сам поднять руки и шевелиться. Санитары каждые два часа меняют положение фигуриста, а на его кровати установлен противопролежневый матрас.
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Не исключается и проведение очередной операционной чистки — у Костомарова продолжают наблюдаться процессы сепсиса и отмирания тканей.
Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией в начале января. После этого спортсмену сделали несколько операций по удалению части стоп, позже появилась информация об ампутации кистей рук. Олимпийский чемпион перенес инсульты и вторичный менингит, врачи продолжают бороться за его жизнь.
Фигурист Илья Авербух сообщил, что в состоянии Костомарова появились улучшения. Он добавил, что молится и держит кулаки за спортсмена.
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