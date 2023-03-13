Знаменитости 13 марта 2023, 20:11 Стало известно о риске остановки сердца у Костомарова при новой ампутации «Известия»: сердце фигуриста Костомарова может не выдержать новой ампутации РИА «Новости»

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Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову якобы нужна новая ампутация конечности, однако организм фигуриста не готов к очередному оперативному вмешательству. Об этом написали «Известия» со ссылкой на источник.

Сейчас спортсмен не может дышать самостоятельно и находится на аппарате ИВЛ. В случае ампутации руки есть риск, что сердце Костомарова остановится.

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По словам врачей, он сильно похудел, не может сам поднять руки и шевелиться. Санитары каждые два часа меняют положение фигуриста, а на его кровати установлен противопролежневый матрас.

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Не исключается и проведение очередной операционной чистки — у Костомарова продолжают наблюдаться процессы сепсиса и отмирания тканей.

Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией в начале января. После этого спортсмену сделали несколько операций по удалению части стоп, позже появилась информация об ампутации кистей рук. Олимпийский чемпион перенес инсульты и вторичный менингит, врачи продолжают бороться за его жизнь.

Фигурист Илья Авербух сообщил, что в состоянии Костомарова появились улучшения. Он добавил, что молится и держит кулаки за спортсмена.