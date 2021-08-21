Стало известно о новой беременности Кайли Дженнер

Модель Кайли Дженнер ждет второго ребенка от рэпера Трэвиса Скотта. Официально они еще не объявляли об этом. У пары уже есть трехлетняя дочь Сторми.

О беременности Дженнер сообщило издание PageSix со ссылкой на источник, близкий к звездной семье.

По его словам, модель давно хотела подарить Сторми брата или сестру — и теперь все семейство Кардашьян в восторге от этой новости.

«Ей нравится быть мамой. Она очень рада, что они с Трэвисом снова ждут ребенка», — добавил собеседник издания.

В октябре 2019 года Дженнер и Скотт расстались после двухлетнего романа, но при этом они продолжили проводить много времени вместе. В итоге они снова стали встречаться этим летом.

Ранее модель поделилась, что во время первой беременности регулярно ходила в популярную в США сеть быстрого питания и ела там гамбургеры с колой. Но в основном она старается следить за питанием. Например, каждый день натощак выпивает стакан сельдереевого сока, потом они завтракают вместе с дочерью. Дженнер добавила, что очень любит мексиканскую кухню и суши.